Uppgifter: Fenerbahce lånar Saint-Maximin

Det har tidigare rapporterats om att Fenerbahce-tränaren José Mourinho beundrar fransmannen och vill värva honom. Nu uppger också transferjournalisten Fabrizio Romano att en affär är klar.

Enligt uppgifterna har Fenerbahce och Saint-Maximins nuvarande klubb, Al-Ahli, kommit överens om ett låneavtal som innebär att 27-åringen kommer att gå ner i lön för att få spela i den turkiska storklubben.

Vidare sägs José Mourinho ha varit en viktig faktor till att Saint-Maximin valde att hoppa på tåget. Portugisen ska ha ringt och övertalat spelaren om flytten.

Saint-Maximin spelade i Newcastle under fyra säsonger. Under dessa blev han en publikfavorit på St James’ Park. Under karriären har han även representerat klubbar som Monaco och Nice.