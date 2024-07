Uppgifter: Southampton och Brentford överväger Almqvist

Sillybloggen

Pontus Almqvist är fri att söka sig till en ny klubb på lån under sommaren och det har tidigare rapporterats om intresse från klubbar som Fiorentina, Parma och Roma.

Nu kan den italienska trion få konkurrens från de brittiska öarna.

Aftonbladet rapporterar nämligen om att Premier League-klubbarna Brentford och Southampton överväger svensken under sommarens övergångsfönster.

Enligt tidningen är även Lecce, dit Almqvist var utlånad under förra säsongen, intresserat av 24-åringen. Spelaren själv sägs dock avvakta med ett beslut för att överväga sina alternativ.

Utöver Brentford och Southampton uppges även Sevilla hålla koll på Almqvist. Rostov-spelaren är dock inte högst upp på klubbarnas värvningslistor, även om han är ett namn som övervägs.

Under fjolårssäsongen noterades Almqvist för två mål och tre assist på 30 Serie A-matcher. Han har ett år kvar på sitt kontrakt med ryska Rostov, men eftersom Fifa har beviljat att utländska spelare kan lånas ut under ytterligare en säsong är han nu fri att söka sig till en ny klubbadress under sommaren.