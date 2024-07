Uppgifter: Ajax vill locka till sig Roberto

Sillybloggen

Det har tidigare spekulerats kring intresse från bland annat Premier League-klubbar och Girona. Nu gör nya uppgifter gällande att en ny intressent finns med i jakten på 32-åringens signatur.

Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver att Ajax visar intresse för att plocka in Roberto under sommarfönstret. Vidare sägs spelaren själv inte ha tagit något beslut kring sin framtid, men den nederländska storklubben är ett av alternativen som övervägs.

Roberto har spelat i Barcelona under hela sin karriär och har varit lagkapten under de senaste säsongerna. Det har tidigare rapporterats om att Roberto är öppen för att stanna i klubben, men detta ser allt mer otroligt ut. Romano skriver avslutningsvis att ett beslut väntas under de kommande dagarna.