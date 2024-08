Officiellt: Anum till MFF

Sillybloggen

Den regerande svenska mästaren knyter till sig ghananen Israel Anum, 17, från Right to Dream. Han har varit provspel i Malmö FF efter ungdomsturneringen i Göteborg och har lyckats spela till sig ett kontrakt.

– Jag är så glad över att komma till Malmö, det är en stor klubb som går väldigt bra, som spelar i Europa. Det är en härlig känsla att vara här och jag se fram emot att få komma igång, säger mittbacken i ett uttalande på MFF:s hemsida.

Han fortsätter:

– Som spelare skulle jag beskriva mig själv som aggressiv, som en ledare och jag älskar att hjälpa mina lagkamrater. Malmö är en fantastisk klubb som jag tror kommer ge mig stora möjligheter, att vara en del av den här klubben kommer hjälpa mig att utvecklas som spelare.

Anum ska spela i MFF:s P19-lag.

– Israel är en spelare som jag har varit nere och tittat på i Ghana. En modern mittback i form av att han kanske inte är den typiskt stora mittbacken utan han är mer atletisk, väldigt rörlig, snabb, kvick, otrolig spänst och välskolad. Han har fått en jättefin utbildning i Right to Dream Academy, säger chefsscouten Jeffrey Aubynn i ett uttalande på MFF:s hemsida.

Han fortsätter:

– Jag har varit nere och tittat på honom i en turnering i Ghana tidigt på året. Sen har han varit uppe hos oss under två veckor och tränat både med vårt U19 och A-lag och även spelat en match i vårt U21. Så han har scoutats grundligt och vi har haft en frekvent kontakt med Right to Dream nere i Ghana hela tiden. Jätteglad att vi har lyckats knyta till oss en så pass fin ung spelare.