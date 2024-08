Officiellt: Man City värvar McAidoo

Sillybloggen

Under lördagen bekräftade klubben att man plockar in 16-årige Ryan McAidoo, som lämnade Chelseas ungdomsakademi tidigare under sommaren.

Transferjournalisten Fabrizio Romano har tidigare skrivit om ynglingen och har då beskrivit det som att den engelska U17-landslagsmannen hade anbud från flera engelska toppklubbar, men att valet alltså till sist föll på Man City.

Det har även beskrivits som att den regerande Premier League-mästaren ”kapade övergången”. Detta eftersom McAidoo tidigare har påståtts välja mellan Arsenal och Liverpool.