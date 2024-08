Uppgifter: Liverpool har nobbat bud på Carvalho

Sillybloggen

Nu rapporterar The Athletic att Liverpool nobbat ett bud på 21-åringen. Uppgifterna gör gällande att Premier League-nykomlingen Southampton erbjöd 15 miljoner pund, lite mer än 200 miljoner kronor, för en värvning av Carvalho. Budet var alldeles för lågt och därtill ska inte Liverpool var särskilt suget på att låna ut yttern på nytt, uppger The Athletic. Det väntas dock komma fler anbud till Liverpool gällande Carvalho under augusti.

Carvalho har startat i Liverpools tre träningsmatcher under försäsongen. Hans kontrakt sträcker sig till 2027.