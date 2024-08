Uppgifter: Lazio överväger Almqvist

Sillybloggen

Det har inte saknats rykten därefter.

Parma, Roma, Fiorentina och Brentford är några av klubbarna som har rapporterats vara intresserade av den svenske wingern.

Nu skriver Tuttomercatoweb att en ny italiensk klubb har fått upp ögonen för Almqvist. Man skriver att storklubben Lazio överväger att plocka in honom. Samtidigt uppger Gazzetta dello Sport att Parma fortsatt är intresserat.

Under fjolårssäsongen noterades Almqvist för två mål och tre assist på 30 Serie A-matcher. Han har ett år kvar på sitt kontrakt med ryska Rostov, men eftersom Fifa har beviljat att utländska spelare kan lånas ut under ytterligare en säsong är han nu fri att söka sig till en ny klubbadress under sommaren.