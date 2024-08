Uppgifter: Marseille värvar Rulli

Sillybloggen

Nu skriver transferspecialisten Fabrizio Romano att den franska storklubben har nått en muntlig överenskommelse med Ajax kring värvningen av den argentinske målvakten Geronimo Rulli.

Enligt uppgifterna landar prislappen på strax över tre miljoner euro, cirka 35 miljoner kronor, och målvakten väntas signera sitt kontrakt under de kommande dagarna.

Tidigare under sommaren har Marseille plockat in spelare som Mason Greenwood, Derek Cornelius och Ismaël Koné, värvningar som har gjorts under samma övergångsfönster som den tidigare Brighton-tränaren Roberto De Zerbi har plockats in.