Uppgifter: Sporting redo att lyssna på bud för Inacio

Goncalo Inacio är en av Portugals hetaste mittbackstalanger och var under sommaren med i landslagets EM-trupp.

Men det är inte bara landslagsuttagningar som har kommit som en följd av 22-åringens starka prestationer i Sporting. Detta har även väckt intresse på de brittiska öarna där bland annat Manchester United och Liverpool sägs följa Inacio.

Nu skriver portugisiska O Jogo att det för närvarande är Liverpool som visar det mest konkreta intresset och att ett formellt bud sägs vara på väg från klubben, som vill nå en överenskommelse för en lägre summa än den utköpsklausul på 51 miljoner pund (cirka 690 miljoner kronor) som finns i Inacios nuvarande avtal.

I samma veva kommer även glädjande uppgifter för Liverpools del. Sporting sägs nämligen vara öppet för att förhandla om prislappen, där den regerande ligamästaren kan tänka sig en affär för cirka 38 miljoner pund, cirka 515 miljoner kronor.

Liverpool inleder Premier League-säsongen mot Ipswich under lördagen. Trots detta har den nytillträdde tränaren Arne Slot ännu inte fått in något nyförvärv till sitt lagbygge under sommarfönstret.