Athletic: Vieira lämnar Arsenal

Fabio Vieira, 24, kom till Arsenal från portugisiska Porto under sommaren 2022, men har sedan dess inte lyckats ta en startplats i Premier League-jätten.

Under fredagen uppger The Athletic att Arsenal har kommit överens med just Porto om en utlåning för Vieira. Detta efter en säsong, då portugisen bara gjorde två starter i Premier League och totalt sett 17 framträdanden.

Vieira har i grunden kontrakt med Arsenal till sommaren 2027. Totalt sett är han noterad för tre mål och nio assist på 49 matcher med Arsenal, samt för tio mål och 18 assist på 76 fajter med Porto.