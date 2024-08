Klart: Brighton lånar ut Sarmiento

Sillybloggen

Brighton har rustat hårt under sommarens övergångsfönster. Men det innebär också att spelare behöver lämna.

Nu står det klart att Jeremy Sarmiento lånas ut.

Under fredagen meddelar Brighton att man har nått en överenskommelse som innebär att ecuadorianen lånas ut till The Championship-klubben Burnley under den kommande säsongen.

Sarmiento kom till Brighton från Benfica 2021. Han har bland annat lånats ut till Ipswich tidigare.