Uppgifter: Ceballos överens med Real Betis

Dani Ceballos är ute i kylan i Real Madrid och har spelat ynka fem minuter under lagets tre inledande matcher i La Liga. Nu gör uppgifter gällande att spanjoren är på väg bort från klubben.

Det är spanska Relevo som skriver att Ceballos redan är överens med Real Betis om de personliga villkoren. Enligt uppgifterna rör det sig om ett långtidskontrakt där Ceballos även sägs få möjlighet att så småningom avsluta karriären i klubben.

Det finns dock ett hinder. Klubbarna är ännu inte överens om någon övergångssumma. Enligt uppgifterna vill Real Madrid ha 15 miljoner euro, cirka 170 miljoner kronor. Betis har dock endast erbjudit 5 miljoner euro, cirka 57 miljoner kronor, för att köpa loss 50 procent av Ceballos rättigheter.

Det kan dock bli en kamp mot klockan under sommarfönstrets avslutande timmar. Relevo uppger nämligen att Real Betis just nu håller på att räkna på vad en försäljning av Nabil Fekir skulle kunna inbringa och sägs samtidigt ha lovat Ceballos att försöka nå en överenskommelse under hela deadline day.

Ceballos kom till Real Madrid sommaren 2017 då han anslöt från just Real Betis.