Klart: Oliveira bryter med Galatasaray - klar för Olympiakos

🔴⚪️🇵🇹 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒊𝒓𝒂 is HERE!



Welcome to the Olympiacos family, 𝑺𝒆́𝒓𝒈𝒊𝒐! pic.twitter.com/HV56OQhqL6