Uppgifter: Real Madrid sneglar på Williams

Det rörde sig inte om ett formellt bud till Real Madrid, men enligt rapporter ska det hela ha handlat om en lön på 350 miljoner euro – nästan 4 miljarder kronor – för den brasilianske stjärnan.

Sedermera rapporterade ESPN att stjärnan kommer att ta ett beslut – efter säsongen.

Något som verkar ha fått Real Madrid att klia sig i huvudet.

Spanska Sport rapporterar nämligen att “Los Blancos” inte ser ett Vinicius-avsked som omöjligt. Och man ska dessutom ha identifierat en ersättare.

Sport skriver vidare att storklubben sneglar på spanjoren Nico Williams, som stod för en bländande insats under sommarens EM-slutspel, som ersättare om Vinicius Junior lämnar för Saudiarabien. 22-åringen ryktades under hela sommaren till Barcelona, men nu ser alltså Real Madrid ut att ge sig in i kampen om Williams signatur.

Samtidigt skriver Sport att ett erbjudande på 58 miljoner euro, alltså 660 miljoner kronor, skulle aktivera Williams utköpsklausul.

Nico Williams har ännu inte gjort något poäng i årets upplaga av La Liga. Hans kontrakt med Athletic Club sträcker sig till sommaren 2027.