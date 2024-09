Premier League-floppen Grbic lånas ut till Turkiet

Sillybloggen

Den kroatiske målvakten Ivo Grbic hade liksom sin klubb, Sheffield United, en tung vår. Grbic värvades in från Atletico Madrid i januari för att staga upp en läckande defensiv. Det gick sådär.



Grbic släppte in 25 mål på nio matcher och stod för ett flertal tavlor. Sheffield United blev sist i Premier League och släppte in fler mål (101) än någon annan klubb i ligans historia.