Lokalmedia: Gomes vill återvända till Man United

Sillybloggen

Angel Gomes stack tidigt ut som en stortalang i Manchester Uniteds akademi. Men 24-åringen lyckades aldrig slå sig in i seniorlaget och sommaren 2020 flyttade han till Lille. Under tiden i Frankrike har det blivit succé för Gomes, som bland annat fick göra debut för England under det senaste landslagsuppehållet.