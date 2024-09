Uppgifter: Real Madrid övertygat om Davies-värvning

Sillybloggen

Alphonso Davies framtid i Bayern München är alltjämt osäker. Kanadensaren har ett avtal som sträcker sig till sommaren 2025 och under det gångna sommarfönstret kopplades han ständigt ihop med en flytt till Real Madrid.

En övergång blev dock aldrig av eftersom Bayern krävde en summa som Real Madrid inte var redo att betala, men nu kommer nya uppgifter.

Det är spanska AS som skriver att Real Madrid-ledningen är övertygad om att man kommer att ro värvningen av Davies i hamn under vintern. Enligt uppgifterna sägs klubben tro att man har övertygat Davies och att han kommer att skriva på ett förkontrakt inför säsongen 2025/26 under vintern.

I samma veva sägs den spanska huvudstadsklubben vara inställd på att förhandlingarna med Davies kommer att gå snabbt.