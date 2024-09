Uppgifter: Tottenham erbjöd stor summa för Fermin Lopez

Sillybloggen

För ett drygt år sedan var det få som hade hört talas om Fermin López. Men säsongen 2023/24 blev mittfältarens stora genombrott och han var bland annat med och säkrade ett EM-guld i Tyskland under sommaren.

López var sedan en nyckelspelare när det spanska landslaget säkrade guldet under OS i Paris, där 21-åringen vräkte in mål. Nu gör uppgifter att prestationerna under mästerskapet väckte intresse från de brittiska öarna.

Det är Relevo som skriver att Tottenham erbjöd “en stor summa” för att köpa loss López från Barcelona under sommarfönstrets slutskede. Detta anbud nobbades dock av katalanerna, som ser López som en nyckelspelare inför framtiden.

En som däremot kunde dra en suck av lättnad när Barcelona nobbade är Lucas Bergvall. Svensken anslöt till London-klubben under sommaren och hade annars fått tampas med ytterligare ett högprofilerat namn på det centrala mittfältet.