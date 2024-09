Uppgifter: AIK jagar Berglund

Sillybloggen

Under tisdagen rapporterar Aftonbladet att AIK vill ha in IF Brommapojkarnas sportchef Philip Berglund för en roll som nära medarbetare till Thomas Berntsen, sportchef i “Gnaget”.

Berglund uppges vara AIK:s förstaval, och tjänsten sägs handla om att vara assisterande sportchef i kombination med vissa scoutinguppdrag.

Berglund tog över som sportchef i BP under 2022, och har tidigare en bakgrund med arbete inom Hammarbys verksamhet.

Aftonbladet har tidigare uppgett att AIK:s scout Tobias Ackerman kommer lämna klubben. Vidare har även Expressen skrivit att IFK Värnamos förre sportchef Enes Ahmetovic har haft ett möte med AIK, där de diskuterat en gemensam framtid.

Fotbollskanalen säker Philip Berglund, samt BP:s klubbdirektör Peter Kleve.