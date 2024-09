Uppgifter: Han kan bli Viktor Johanssons nya tränare

Sillybloggen

Stoke valde efter fem omgångar av Championship att sparka tränaren Steven Schumacher under gårdagen. Det ryktas nu om vem som kommer att ersätta engelsmannen som tränare för “The Potters”. The Telegraph uppger under morgonen att Stoke är intresserade av spanjoren Narcis Pélach, som är en del av Norwich tränarstab.