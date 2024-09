Rodri: "Tänker inte på andra lag"

Sillybloggen

Nu menar Rodri, som har kontrakt till 2027, att han inte tänker på att flytta.

– Jag har inte så mycket att säga. Jag har tre år kvar i City. När jag har skrivit på ett kontrakt tänker jag inte på andra lag. Jag tänker bara på att fullfölja kontraktet. Jag har ett kontrakt och jag kan inte säga så mycket mer, säger han enligt spanska tidningen Mundo Deportivo.

Så sent som under tisdagen uppgav även The Athletic att Manchester City vill erbjuda Rodri ett nytt kontrakt “så snart som möjligt” för att helt enkelt säkra upp spelaren.

Rodri kom till City från Atlético Madrid under 2019 och har sedan dess gjort 26 mål och 30 assist på 258 framträdanden. Han har genom åren varit med och vunnit fyra Premier League-titlar och en Champions League-titel.