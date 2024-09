Officiellt: Schalke sparkar Geraerts och Wilmots

Sillybloggen

Under fredagskvällen svarade Isac Lidberg för ett hattrick när hans Darmstadt vände ett 0-3-underläge till seger med 5-3 mot Schalke 04.

Det var droppen för Schalke-ledningen.

Under lördagen meddelar nämligen klubben att man har valt att sparka huvudtränaren Karel Geraerts. Utöver detta har även sportchefen Marc Wilmots fått beskedet att han inte får lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Sky rapporterade tidigare under lördagen att klubbledningen under lördagsmorgonen kallade in de berörda parterna på ett möte där de sedan fick sina besked.

Laget kommer att ledas av den tidigare U23-tränaren Jakob Fimpel. Han kliver in som interimlösning fram till det stundande landslagsuppehållet i oktober.

Efter sex spelade matcher parkerar Schalke på 14:e plats i 2. Bundesliga. Laget har spelat in fyra poäng under säsongsupptakten.