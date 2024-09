Uppgifter: Arsenal vill ha Florian Wirtz

Sillybloggen

21-åringen har omgärdats av flyttrykten under den senaste tiden. Han har kopplats ihop med bland andra Bayern München, Liverpool, Real Madrid och Manchester City – samtidigt som Bayer Leverkusen uppges kräva en bra bit över miljarden för honom.

Nu rapporterar den brittiska sajten TBR Football att en annan engelsk bjässe har börjat nosa på juvelen.

Man skriver att Arsenal kliver in i kampen om tyskens signatur. “The Gunners” sägs vilja stärka upp den offensiva biten, och till följd av Wirtz framgångar i Tyskland ska man nu vara sugna på att plocka in just Wirtz.

Säsongsstarten för Wirtz har varit succéartad. Han har mäktat med att göra fyra mål och en framspelning på fyra Bundesliga-bataljer.