Uppgifter: Schalke intresserat av att ta in Torres

Sillybloggen

Nu uppger den tyska tidningen Bild att Schalke är intresserat av att ta in förre Liverpool-stjärnan Fernando Torres som ny chefstränare. Schalkes fotbollsdirektör Ben Manga sägs vara en beundrare av Torres, och kan därmed möjligen agera för att få in spanjoren, som just nu är chefstränare för Atléticos reservlag.

Tidigare har Schalke även kopplats ihop med Real Madrid-ikonen Raul, som tränar Madrids reservlag, men tränaren sägs tackat nej till den tyska klubben.