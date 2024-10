Uppgifter: Man City värvar McFarlane i januari

Sillybloggen

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano kommer Manchester City att plocka in vänsterbackstalangen Christian McFarlane, 17, från New York City i MLS. New York City har sedan tidigare samma majoritetsägare som Manchester City i form av City Football Group.

Tidigare har Romano uppgett att McFarlane väntas inleda i den engelska storklubbens akademi. 17-åringen är i år noterad för åtta matcher med City i MLS.