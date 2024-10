Sky: Goretzka vill inte flytta i vinter

Sillybloggen

Men nu kommer nya uppgifter från tv-kanalen.

Under fredagen kommer rapporter som Manchester United-lägret troligtvis inte vill höra. Enligt dessa vill nämligen Leon Goretzka inte lämna Bayern München under vinterfönstret, trots att han knappt får någon speltid under Vincent Kompanys ledning.

Trots detta finns Goretzka kvar på Man Uniteds lista över tänkbara transfermål inför framtiden, även om det alltså inte ser ut att bli någon affär under säsongens gång.