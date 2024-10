Uppgifter: Guardiola kan förlänga - även om City döms

Sillybloggen

Premier League anklagar Manchester City för att begått 115 överträdelser mot ligaorganisationens regelverk från 2009 till 2018. Enligt den information som ligan har lämnat ut är överträdelserna kopplade till att klubben inte lämnat in korrekt information rörande klubbens ekonomi. Ligaorganisationen har även hävdat att City inte samarbetat till fullo under utredningens gång. Just nu pågår en utfrågning av Manchester City i någonting som kan liknas vid en “fotbollsdomstol”.