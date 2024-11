Uppgifter: Edu överens om nytt uppdrag

Sillybloggen

Arsenals sportchef Edu Gaspar, 46, kommer, enligt den engelska tidningen Daily Mail, att lämna sitt uppdrag i den engelska storklubben.

Nu kommer The Athletic med nya uppgifter om att Edu är överens om ett uppdrag i Nottingham Forest-ägaren Evangelos Marinakis klubbsfär. Marinakis äger nämligen – utöver Premier League-klubben – även grekiska Olympiakos och portugisiska Rio Ave.

The Athletic skriver att Edu ännu inte skrivit på, men att parterna helt enkelt enats om en gemensam framtid. Han väntas börja jobba för Marinakis när han blivit släppt av Arsenal.

Edu tog först över som teknisk direktör i Arsenal under sommaren 2019 och blev sedan sportchef under november 2022. Sedan dess har London-laget fått ett lyft i Premier League.