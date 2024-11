The Guardian: Graham Potter kan återvända till PL

Sillybloggen

Det kan också West Ham-tränaren Julen Lopetegui snart vara. Tidigare i veckan rapporterade The Guardian att spanjoren mycket väl kan få sparken om “The Hammers” torskar mot bottengänget Everton i helgen.

Nu rapporterar den engelska tidningen The Guardian att Graham Potter kan bli Lopeteguis ersättare i West Ham. Om Lopetegui får sparken under den närmsta tiden, kan West Ham överväga att plocka in Potter, som skördade framgångar i Östersund vid 10-talets slut.

Även den engelska nyhetssajten Caught Offside har samma uppgifter.

Det ska dock tilläggas att Caught Offside inte är den starkaste aktören när det gäller sillynyheter, så ryktet kan tas med en nypa salt.

Graham Potter hann bara ha sitt Chelsea-jobb i lite drygt sju månader innan han fick kicken. Förutom Chelsea och ÖFK har han basat över Swansea och Brighton.