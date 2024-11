Uppgifter: Jackpot för Varberg vid Nogueira-transfer

Sillybloggen

Under senaste tiden har Nogueira kopplats ihop med AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF och IFK Göteborg – och vid en flytt kommer det även gynna Varbergs Bois.

Enligt Hallands Nyheter kommer Bois, vid en HBK-försäljning av Nogueira, att få drygt en fjärdedel av summan. Brassen lämnade just Varberg för HBK inför den gångna säsongen.

Nogueira spelade i Varberg under säsongen 2023 och stod då för tre assist på 23 framträdanden med Hallandsklubben.