Telegraph: Newcastle och West Ham vill ta in Ferguson på lån

Den senaste tiden har dock Fergussons aktie dykt och irländaren har svårt att ta en ordinarie plats i Fabian Hürzelers nya upplaga av Brighton.

Under gårdagen kom uppgifter från The Telegraph om att Ferguson kan komma att lånas ut för att ge 20-åringen mer speltid.

Idag rapporterar The Telegraph både Newcastle och West Ham är intresserade av att ta in strikern under januarifönstret. Tidigare har Leicester City och Fulham ryktats vilja ta in irländaren för återstoden av säsongen.

Evan Ferguson sitter på ett kontrakt med Brighton till och med sommaren 2029.

Anfallaren har etablerat sig i det irländska landslaget där Ferguson står noterad för 18 landskamper och fyra mål.