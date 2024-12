Officiellt: Viktor Nylén lämnar Elfsborg - går till Skövde

Sillybloggen

Under fredagen meddelar klubben att man plockat in vänsterbacken Viktor Nylén, 19, från IF Elfsborg. Han skriver på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2027.

– Väldigt roligt att få till oss ännu en spelare med oerhörd potential. Viktor som redan varit uppe och tränat och spelat match med Elfsborgs A-lag. Det ska bli väldigt roligt och följa Viktors utveckling hos oss, säger sportchefen Per Åstemo på Skövdes hemsida.

Viktor Rydén:

– Jag ser fram emot att komma till Skövde och visa vad jag går för, säger han.

19-årige Rydén startade en match för Elfsborg under träningslägret i Portugal i våras.