Uppgifter: Potter har ratat Wolves

Premier League-klubben Wolverhampton sparkade i söndags tränaren Gary O’Neil och väntas nu ta in Vitor Pereira som ny chefstränare från Al-Shabab i Saudiarabien.

Tidigare har Talksport uppgett att Wolves övervägt Graham Potter som ny tränare, och under måndagen skriver The Guardian att engelsmannen nobbat krisklubben. Enligt tidningen gick därmed parterna aldrig in i konkreta förhandlingar.

Potter har varit klubblös sedan han lämnade Chelsea våren 2023. Han har tidigare även en bakgrund som tränare i Swansea, Brighton & Hove Albion och Östersunds FK.

Wolverhampton är just nu nästjumbo i Premier League.