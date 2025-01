PSG:s villkor för att släppa Kolo Muani på lån i januari

Sillybloggen

Nu uppger transferjournalsitern Nicolo Schira att PSG har klara villkor kring om Kolo Muani skulle lämna Paris-klubben på lån.

Enligt uppgifterna kommer PSG kräva att klubben som plockar in 26-åringen på lån ska betala hela Kolo Muanis lön. Denna uppgår till ett värde av cirka åtta miljoner euro per år, cirka 91 miljoner kronor. Halvera det så får klubbarna sin prislapp på vad fransmannen kostar i drift under vårsäsongen.

Tidigare har klubbar som Manchester United, Bayern München, Chelsea, Juventus, Tottenham och Aston Villa uppgetts vara intresserade av Kolo Muanis tjänster. Fransmannen har bara startat två matcher i Ligue 1 för PSG under hösten.