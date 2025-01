Uppgifter: Inter vill värva Walker - utmanar Milan

Sillybloggen

Under söndagen uppgavs dock högerbacken ha stängt dörren till en Saudi-flytt. Efter det framstod Milan som den mest tänkbara destinationen där Zlatan Ibrahimovic ska vilja ha in 34-åringen.

Men under måndagen har en utmanare dykt upp, nämligen stadsrivalen Inter som ska vilja värva in britten, detta enligt både The Sun och Daily Mail.

Den senare går så pass långt att de uppger att det till och med är klart.

Det kan med andra ord bli en spännande dragkamp i Milano om Kyle Walkers signatur och det återstår att se var City-backen hamnar.

Walker har spelat i Man City sedan 2017 och gjort sex mål och 19 assist på 319 matcher.