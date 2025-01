Uppgifter: Potter får in Macaulay

Sillybloggen

Under måndagseftermiddagen uppger brittiska tidningen The Telegraph att Potter återförenas med Kyle Macaulay, som alltså sägs komma in från Chelsea.

Potter och Macaulay har tidigare jobbat ihop i just Chelsea, Brighton & Hove Albion, Swansea City och Östersunds FK. Macaulay väntas ansluta till West Ham inom den närmaste framtiden, då klubbarna rapporteras nått en överenskommelse.