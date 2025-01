Uppgifter: Öster intresserat av Ask

Sillybloggen

Östers IF rapporteras titta på en värvning från Danmark.

Enligt Smålandsposten är Öster intresserat av Ålborgs svenske mittfältare Daniel Ask, 26, som i fjol var på lån hos Västerås SK, som ramlade ner till superettan.

Ask har i dagsläget kontrakt med Ålborg till sommaren 2027, och nyligen rapporterade Tipsbladet att en klubb i syd-Europa har budat på mittfältaren. Vidare uppgavs det även finnas intresse från flera andra klubbar i “utlandet” från ett danskt perspektiv.

Ask kom till Ålborg från VSK under vintern 2024, och har även en bakgrund i Öster mellan 2016 och 2017. Med Ålborg är Ask noterad för elva framträdanden.