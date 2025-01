Officiellt: Zaha flyttar till Charlotte

Sillybloggen

Tidigare Premier League-profilen Wilfried Zaha, 32, lämnar Europa. Under onsdagen går MLS-klubben Charlotte FC ut med att Zaha ansluter från Galatasaray på lån till den 17 januari 2026 med en option om förlängning till den 30 juni 2026.

Zaha kom till Galatasaray från Palace under sommaren 2023, och var under förra hösten på lån hos Lyon i Frankrike. Med Lyon blev han noterad för en assist på sex matcher, och med Galatasaray står han just nu på tio mål och fem assist på 43 framträdanden.