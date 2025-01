Spansk media: Enormt Vinicius Junior-bud på gång

Sillybloggen

Al-Hilal har brutit med Neymar , som är på väg tillbaka till Santos. Den saudiska klubben lär hämta in en ny stjärna och de hetaste spåren verkar vara Liverpools Mohamed Salah och Real Madrids Vinicius Junior.

Enligt AS planerar SPL, saudiska ligan, en “sommaroffensiv” för en värvning av Vinicius Junior, 24. Tidningen hävdar att ett bud på 300 miljoner euro, ungefär 3,4 miljarder kronor, förbereds till Real Madrid och det lär skickas i nästa transferfönster. Om Vinicius Junior skulle säljas för den summan skulle han bli den dyraste spelaren genom tiderna. Samtidigt uppger AS att brassen själv också skulle få ett lukrativt förslag med ett kontrakt över fem, med en årslön på 200 miljoner euro (2,3, miljarder kronor) netto per säsong. Totalt skulle budet, med övergångssumman och kontrakt, ligga på runt 500 miljoner euro, ungefär 5,7 miljarder kronor.

AS uppger samtidigt att 24-åringen trivs i Real Madrid, men att pengarna möjligtvis kan locka honom till Saudiarabien. Den spanska huvudstadsklubbens inställning ska vara att det är utköpsklausulen på 1 miljard euro, nästan 11,5 miljarder kronor, som gäller för att köpa loss Vinicius Junior. Men om brassen begär att budet ska övervägas kommer Real Madrid att hörsamma det och nå en så bra deal som möjligt, enligt AS.

Tidigare har Omar Mugharbel, vd för saudiska högstaligan SPL, öppnat för en värvning av Vinicius Junior.

– Vi har klubbar på olika nivåer och de har olika mognadsgrad. Så är det över hela världen. Det finns klubbar som kan attrahera den här typen av spelare och andra som behöver utvecklas ännu mer. Om vi utvärderar vad vi har i dag så finns det klubbar som har det som krävs för att attrahera och utveckla den här typen av talang. Så vi får se vad som händer med det (Vinicius), sa han till AS tidigare i januari.

Vinicius Juniors kontrakt med Real Madrid sträcker sig till 2027. Den här säsongen står ytterforwarden noterad för 16 mål och 10 assist på 26 tävlingsmatcher.