Uppgifter: Svensson detaljer från Dortmund

Den senaste veckan har det rapporterats om intresse från Galatasaray, RB Leipzig och Benfica för FC Nordsjælland-svensken. Dessutom ska klubbar som Liverpool, Juventus, Manchester United och Arsenal haft 22-åringen på radarn.

Under lördagen rapporterade tyska Sky-journalisten Patrick Berger att en annan bjässe gett sig in i leken. Journalisten skrev att Borussia Dortmund jobbar på att plocka in vänsterbacken och uppgifterna gjorde gällande att parterna kommit långt, då Svensson och Dortmund ska vara överens om de personliga villkoren.

Det verkar också bara vara en tidsfråga innan övergången är i lås. Enligt Expressen skiljer bara detaljer innan klubbarna når en överenskommelse och det ska handla om ett lån med köpoption, där samtalen ska vara inne i sluttampen. Dortmund uppges betala ett “miljonbelopp” för att hämta in för den allsidige 22-åringen.

Nordsjælland har tidigare rapporterats kräva runt 100 miljoner kronor för att släppa Svensson.

Daniel Svensson kom till sin nuvarande danska klubb från BP 2021 och har denna säsong gjort en assist på 17 matcher i den danska ligan. Han gjorde dessutom debut i det svenska A-landslaget i höstas.