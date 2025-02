Officiellt: Ward-Prowse återvänder till West Ham

Sillybloggen

West Ham meddelar under måndagen att Ward-Prowse kallas tillbaka, och enligt The Athletic är det med anledning av att “Hammers” nye tränare Graham Potter vill använda sig av den engelske mittfältaren under vårsäsongen.

Ward-Prowse kom till West Ham från Southampton under sommaren 2023 och har i grunden kontrakt till sommaren 2027.