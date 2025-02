Uppgifter: Hammarby har fått 11-miljonersbud nobbat

Sillybloggen

Hammarby IF

Degerfors IF

Hammarby IF rapporteras vara intresserat av Haugesunds ytter Sebastian Tounekti, 22.

Fotboll Sthlm uppmärksammar nu att norska tidningen Haugesunds Avis har uppgifter om att Hammarby har lagt ett bud på elva miljoner kronor på spelaren, som har blivit nobbat.

Tounekti kom till Haugesund från Bodø/Glimt under sommaren 2022, och var utlånad till Ranheim under en kort period under 2023. Han har även en bakgrund i Groningen i Nederländerna. 22-åringen stod förra säsongen för fyra mål och tre assist på 29 seriematcher med Haugesund, som kom på 14:e-plats i Eliteserien.

Tounekti har representerat flera norska U-landslag, och har även gjort en VM-kvalmatch med Tunisiens A-landslag.