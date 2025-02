Rykte: Rashford har inte gett upp hoppet om Barcelona

Sillybloggen

Marcus Rashford, 27, hamnade i Ruben Amorims frysbox i Manchester United och lånades ut till Aston Villa under vinterfönstret. Det rapporterades om intresse från Barcelona, men i slutändan blev engelsmannen alltså kvar i Premier League.

Rashford har dock inte gett upp hoppet om en flytt till Barcelona ännu, rapporterar den brittiska tabloiden The Sun under söndagen. Om han hittar tillbaka till formen i Aston Villa hoppas han att Barcelonas intresse återuppväcks inför sommaren, säger en källa till The Sun.

Barças sportchef Deco sa nyligen att det fördes samtal internt om Rashford i januari, men att United-yttern inte var en prioriterad värvning och att Barça inte var desperat ute efter förstärkning.

I Rashfords låneavtal med Aston Villa ingår en köpklausul på 40 miljoner pund, ungefär 550 miljoner kronor, enligt Fabrizio Romano.