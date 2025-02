Landskrona BoIS testar provspelare: "Inte ensamma på bollen"

Sillybloggen

Under veckan har superettan-laget med sig en provspelare. Detta i form av Kenneth Tsokli, 17, som kommer från akademin Right to Dream i Ghana.



– Vi är nog inte ensamma på bollen, det är säkert andra klubbar med. Men vi tyckte det passade in att han får köra en vecka med oss, säger sportchefen Billy Magnusson till HD.

Lokaltidningen skriver att den unge mittfältaren har tränat med klubbens P19-lag under tisdagen men kommer att vara med A-laget resten av veckan.



– Nu är vi långt ifrån där, detta är mest för att nätverka lite och knyta kontakter. Men vi tog en vecka helt förutsättningslöst. Sen vet man aldrig vad som händer i framtiden, säger Magnusson till HD.

Tsokli var förra året på besök hos danska Nordsjälland förra året.

Landskrona BoIS spelar i nästa omgång av svenska cupen mot Halmstad.

Du ser samtliga av herrarnas cupmatcher på TV4 Play.