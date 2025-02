Spansk media: Barça har startat Koundé-förhandlingar

Sillybloggen

26-åringen har kontrakt med klubben till sommaren 2027 men den spanska jätten har nu börjat kika på att förlänga det.

För enligt spanska AS så höll sportchefen Deco ett inledande möte med Koundés agent under onsdagen för att komma i gång med förhandlingarna. Ytterbacken själv sägs stortrivas i klubben så det ser, enligt AS, ut att bli en smidig förhandling parterna emellan.

Jules Koundé kom till Barcelona från Sevilla sommaren 2022 och har hittills gjort sex mål och 17 assist på 125 matcher. Han har även gjort 40 landskamper för Frankrike.