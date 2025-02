Uppgifter: Hammarby har lagt nytt bud på Tounekti

Sillybloggen

Hammarby IF

Hammarby IF rapporteras vara på jakt efter Haugesunds ytter Sebastian Tounekti, 22. I förra veckan uppgav norska tidningen Haugesunds Avis att Bajen har lagt ett bud på elva miljoner kronor på spelaren, som har blivit nobbat.

Nu kommer norska nättidningen Nettavisen med nya uppgifter om att Hammarby har lagt ett nytt bud på Tounekti. Enligt Nettavisen är det nya budet ett totalpaket på motsvarande 13,4 miljoner svenska kronor. Klubbarna uppges vara i förhandlingar för att se om det kan bli en övergång.

Expressen har samtidigt också uppgifter om att Bajen har lagt ett nytt bud på strax under 15 miljoner kronor, och att klubbarna är i samtal.

Nyligen sa Tounekti följande till Haugesunds Avis om sin framtid i Haugesund:

– Det är lite svårt, för jag har inte så mycket kontroll. Det är mer ett samtal mellan agent och klubbar, och jag vet inte mer än så. Jag försöker att distansera mig lite från det.

Svensken Oscar Krusnell, som har en bakgrund i Hammarby och nu spelar i Haugesund, sa även under tisdagen till Fotbollskanalen att han har fått frågor från Tounekti om Bajen.

– Då är jag bara positiv. Det har mer varit vad det är för typ av lag och klubb med supportrar och allt vad det innebär, så det blir spännande att se om det blir av.

Om Tounekti sa även Krusnell följande:

– Han spelade vänsterytter framför mig hela förra säsongen och är väldigt bra en-mot-en, samt väldigt bra i sista tredjedelen med avslut, inlägg och kombinationer. Om det skulle hända något där tror jag det är bra värvning av Hammarby.

Tounekti kom till Haugesund från Bodø/Glimt under sommaren 2022, och var utlånad till Ranheim under en kort period under 2023. Han har även en bakgrund i Groningen i Nederländerna. 22-åringen stod förra säsongen för fyra mål och tre assist på 29 seriematcher med Haugesund, som kom på 14:e-plats i Eliteserien. Tounekti har representerat flera norska U-landslag, och har även gjort en VM-kvalmatch med Tunisiens A-landslag.

Fotbollskanalen söker Haugesund-toppen Jostein Grindhaug.