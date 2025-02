Uppgifter: Arsenal värvar Callan Hamill

Sillybloggen

Ansedda The Athletic uppger under torsdagen att man har kommit överens med St. Johnstone, Skottland, om deras 15-årige mittbackstalang Callan Hamil. Ett sexsiffrigt belopp i pund, plus bonusar, har accepterats av den skotska klubben och dealen är därmed i hamn, enligt tidningen.

Vidare ska Callan Hamill ansluta till “Gunners” i början av juli.

Hamill har inte debuterat med St. Johnstones A-lag, men han har gjort ett gäng landskamper med Skottlands U-landslag.