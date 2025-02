Uppgifter: Newcastle intresserat av Marcus Tavernier

Sillybloggen

Enligt brittiska tidningen The Sun är Newcastle intresserat av att värva yttern Marcus Tavernier, 25, som under den här säsongen har levererat två mål och fem assist på 21 matcher med Bournemouth. Newcastle-tränaren Eddie Howe känner samtidigt till Tavernier väl, då han tidigare har basat över yttern i just Bournemouth.

Tavernier har i dagsläget kontrakt till sommaren 2028, men Bournemouth påstås vara frestat att sälja för norr om 25 miljoner pund, drygt 336 miljoner svenska kronor.