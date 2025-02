Officiellt: Oddo ny chefstränare i Milan Futuro

Sillybloggen

Zlatan Ibrahimovic projekt Milan Futuro, som är ett farmarlag till Milan i Serie C, är tänkt som en plattform för klubbens unga spelare för att utvecklas, men under den här säsongen har det inte gått särskilt bra för projektet, vilket har resulterat i kritik. Milan Futuro är just nu på 18:e-plats i sin Serie C-serie, och riskerar därmed nedflyttning till italienska fjärdeligan.