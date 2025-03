Uppgifter: Liverpool budade en miljard för Kvaratschelia

Sillybloggen

Chvitja Kvaratschelia gick från Napoli till Paris Saint-Germain under januarifönstret. Övergångssumman landade på 805 miljoner kronor, plus bonusar, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Men det kunde blivit annorlunda.

Enligt Sky Italia gjorde Liverpool ett försök månader innan 24-åringen gick till PSG. Och man slantade upp rejält.

Hemsidan skriver att Liverpool budade 100 miljoner euro, 1,1 miljard, för Kvaratschelia. Men planen var inte att plocka in honom direkt, utan att låta honom spela i Napoli under den här säsongen, för att sedan roffa åt sig stjärnan under sommaren 2025.

Men Napoli ratade budet. Anledningen var att man, vid tillfället, verkligen ville behålla anfallaren, som rapporterades vara olycklig i Napoli.

Sedan 24-åringen anslöt till PSG har han stått för två mål och fyra framspelningar på 11 matcher.